Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada son durum: 4 tutuklama, otel sahibine ev hapsi

Fatih’te aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme şüphesiyle ilgili soruşturmada 4 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Otel sahibi H.O. için ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliler H.O, D.C, Z.K, S.K, R.B. ve M.M.U.D.C. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheli M.K. hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Otel sahibi H.O adli kontrol, otel çalışanı M.M.U.D.C. tutuklama, otel çalışan R.B. adli kontrol, ilaçlama şirketi çalışanı Z.K., S.K. ve D.C. hakkında tutuklama kararı verildi.

Adli kontrol talep edilen simitçi M.K. hakkında da adli kontrol kararı verildi.

