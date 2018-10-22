Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında yaklaşık 30 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen fiber teknenin batması sonucu denizin ortasında can pazarı yaşanırken olayda yaklaşık 20 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 20 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen fiber tekne battı, denizin ortasında can pazarı yaşanan olayda yaklaşık 20 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 20 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.



Gümbet sahili civarında denizden yükselen imdat seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.



Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 civarında düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik tekne tamamen sulara gömüldü. Hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde yardım bekleyenleri botlara alarak, karada bekleyen ambulanslara aktardı.



Civardaki vatandaşlar da düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yardım etti.



Polis kucağında çocukla 100 metre koştu



Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan trafik polisi, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerinin çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kurtarılan yaklaşık 20 kişi Bodrum'daki hastanelere sevk edilirken, hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.



Sahil Güvenlik dalgıçları, batan teknenin bulunduğu noktaya sürekli dalışlar yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgedeki 4 Sahil Güvenlik botunun çalışmalarına polis ekipleri de karadan destek veriyor.