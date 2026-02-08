Bodrum canisi dahil kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 6 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Aralarında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarından aranan isimlerin de bulunduğu 16 suçlu, 6 farklı ülkeden iade edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bodrum canisi dahil kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu Türkiye’ye getirildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 9 kişi ile ulusal seviyede aranan 6 kişinin yurt dışından yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya,  16 suçlunun Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan ülkeye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Yerlikaya’nın paylaşımında, iade edilen kişilerin yakalandığı ülkeler şu şekilde sıralandı: Gürcistan’dan 6, Almanya’dan 4, Karadağ’dan 2, Azerbaycan’dan 1, Kuzey Makedonya’dan 1 ve Yunanistan’dan 1.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı

“16 suçluyu daha ülkemize getirdik.

Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu, Gürcistan(6), Almanya(4), Karadağ(2), Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı Bültenle Aradığımız;

-‘Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme’ suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Almanya’da, (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)

-‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranan İ.A. isimli şahıs Almanya’da,

-‘Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme’ suçlarından aranan M.D. isimli şahıs Almanya’da,

-‘Kasten Öldürme’ suçundan aranan S.G. isimli şahıs Gürcistan’da,

-‘Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme’ suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

-‘Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

-‘Uyuşturucu Madde İhraç Etme’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs Karadağ’da,

-‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit’ suçlarından aranan G.A. isimli şahıs Karadağ’da,

-‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

Ulusal Seviyede Aradığımız;

-‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan B.G. isimli şahıs Almanya’da,

-‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs Yunanistan’da,

-‘Kasten Öldürme, Yaralama’ suçlarından aranan N.U. isimli şahıs Azerbaycan’da,

-‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan aranan A.S. isimli şahıs Gürcistan’da,

-‘Hırsızlık’ suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs Gürcistan’da,

-‘Dolandırıcılık’ suçundan ulusal seviyede aranan S.G.’ isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.

Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok.”

Şans oyunlarıyla mücadele: Para aktaranın kredi notu düşecekŞans oyunlarıyla mücadele: Para aktaranın kredi notu düşecekGündem
Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatlarıBugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Ali Yerlikaya kırmızı bülten
Günün Manşetleri
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Çok Okunanlar
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları
Deprem oldu... AFAD duyurdu: 5.0 büyüklüğünde deprem Deprem oldu... AFAD duyurdu: 5.0 büyüklüğünde deprem
Trabzonspor otobüsünü taşlayanlar yakalandı Trabzonspor otobüsünü taşlayanlar yakalandı
Muş'ta içme suyu krizi: Bakteri uyarısı sonrası vatandaş çeşmelere koştu Muş'ta içme suyu krizi: Bakteri uyarısı sonrası vatandaş çeşmelere koştu