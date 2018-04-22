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Bodrum'da TGB buluşması

Türkiye'nin erken seçim sürecine girdiği şu günlerde Muğlalı vatanseverler Bodrum'da biraraya geldi. Türkiye Gençlik Birliği öncülüğünde düzenlenen kahvaltılı etkinlikte buluşan Muğlalılar süreci tartıştı. Buluşmada kararlılık ve mücadele mesajları ön plana çıktı.

Bodrum'da TGB buluşması

Muğlalı vatanseverler Türkiye Gençlik Birliği'nin kahvaltısında buluştu.

Bodrum Öğretmenevi'nde yapılan kahvaltıya Muğlalıların ilgisi yoğundu.

Etkinliğe TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ile ünlü tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer de katıldı.

Vatan Partisi ve birçok sivil toplum kuruluşunun da katıldığı buluşmada hukuksuzluk söylemleri öne çıktı.

TGB, salona astığı pankartlarla bir kez daha Suriye'ye "Emperyalist saldırılara karşı yanındayız" mesajı verdi.

Süreç hakkında görüşlerini dile getiren Dikmen Türk Gençliği'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı.

TGB'nin kendisi için umut kaynağı olduğunu belirten Tuncer de karamsarlığa karşı mücadele vurgusu yaptı.


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Etiketler; #bodrum #tgb #buluşma #vatan partisi #türkiye
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