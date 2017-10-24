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Bodrum depremi sonrası Ahmet Ercan'dan önemli uyarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli uyarılarda bulunuldu. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "İleri de daha seyrek, büyük olmayan artçı depremle olacaktır. Bu bölgede daha büyük bir yıkıcı deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı

Bodrum depremi sonrası Ahmet Ercan'dan önemli uyarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün olan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan önemli açıklamalar yaptı.

Bodrum depremiyle ilgili Ercan, bu yörede gerginliğin sönüm sürecine girdiğini ileride daha seyrek, büyük olmayan artçı deprem olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca, Ercan, bu bölgede daha büyük, yıkıcı bir depremi beklemediğini açıkladı.

Ahmet Ercan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bodrum’da 21 Temmuz 2017, 01.31’de olan M=6,7 büyüklüğündeki depremin ardçıları sürüyor.

24 Ekim 2017, 12.35’de olan depremin odak derinliği 5,7 km dir.

Artçı depremin 5,7 km ile sığ olması nedeniyle bölgenin güçlü olarak sarsılmasına neden olmuştur.

Bundan 2 ay önce yerinde yaptığımız çalışmalarda Yalı’nın deprem gizil gücünün yüksek olduğunu, ayrıca Yalı önünde depremcik oğullaşmasının yoğun olduğunu gördük.

Durum gösteriyor ki, artık bu yörede gerginlik sönüm sürecine girmiştir. İleri de daha seyrek, büyük olmayan artçı depremle olacaktır.

Bu bölgede daha büyük bir yıkıcı deprem beklemiyorum.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #muğla #deprem #ahmet ercan
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