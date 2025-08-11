Bodrum Güney İsale Hattı’nda büyük yolsuzluk iddiası

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yürütülen Bodrum Güney İsale Hattı projesi, ağır usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla gündemde. CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın doğrudan müdahalesiyle açık ihale yerine 21/B pazarlık yöntemi tercih edildi, projeye karşı çıkan komisyon üyeleri ve teknik personel görevden alındı. Savcılık, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

SAVCILIK VE KOM DEVREDE

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Güney İsale Hattı ihalesinde yaşananlar üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, MUSKİ Genel Müdürlüğü’ndeki ihale dosyalarına el koydu. İddialara göre, usulsüzlük içeren ilk ihaleye ait ıslak imzalı dosyalar Ahmet Aras’ın talimatıyla imha edildi. Savcılığa yalnızca EKAP üzerinden temin edilen dijital belgeler teslim edildi.

268 MİLYONDAN 328 MİLYONA: KEYFİ ARTIŞ

2024 yılı Ekim ayında 268 milyon TL bedelle açık ihale yapılması planlanan proje, Aras’ın talimatıyla 21/B pazarlık usulüne çevrildi. Yaklaşık maliyet belirleme komisyonunun başındaki inşaat mühendisi M.B., 328 milyon TL’ye çıkarılan yeni bedelin piyasa koşullarına aykırı olduğunu rapor etti. Ancak bu itiraz da Aras’ın hedefi oldu; M.B., diğer komisyon üyeleri gibi Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne geçici görevle gönderildi.

KOMİSYON KIYIMI VE ÖZEL ATAMA

İhalenin 21/B kapsamına alınmasına yazılı olarak itiraz eden İhale Komisyonu Başkanı H.D. ve ekibi, ihaleden saatler önce görevden alındı. Yerlerine yalnızca daire başkanlarından oluşan, “bir seferlik” özel komisyon atandı. Bu yöntem, MUSKİ tarihinde ilk kez uygulandı. Yeni komisyonun ilk kararı ise, ihale bedelinin yükseltilmesine onay vermek oldu.

İHALE “TARTIŞMALI” FİRMALARA

Şubat 2025’te yapılan pazarlık usulü ihale, daha önce de kamuoyunda tartışma yaratan KCT Yol Yapı A.Ş., AKEM Ltd. Şti. ve AİS Yapı A.Ş. ortaklığına gitti. 328 milyon TL bedelle 20 Mart 2025’te imzalanan sözleşme sonrası Aras, projenin toplam maliyetinin 1 milyar TL’ye ulaşacağını açıkladı. İhale uzmanları, açık ihale yapılması halinde maliyetin çok daha düşük olabileceğini, bu yöntemle milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğunu vurguluyor.

YAKLAŞIK MALİYET VE TEKLİFLERİN “TESADÜFİ” UYUMU

İddialara göre, yaklaşık maliyet hesapları ihaleye davet edilen firmaların temsilcileriyle birlikte yapıldı. Tekliflerin yaklaşık maliyetle birebir örtüşmesi, “önceden planlanmış ihale” şüphelerini güçlendirdi. Kamu ihale uzmanları, bu denli uyumun olağan dışı olduğuna ve geçmişte mahkemelerce yolsuzluk göstergesi olarak değerlendirildiğine dikkat çekiyor.

BODRUM YİNE SUSUZ KALDI

Aras, projeye turizm sezonu boyunca ara verileceğini açıklasa da, ihalenin Ekim 2024’te zamanında yapılmaması nedeniyle Bodrum bir yazı daha susuz geçirdi. Sezon bitiminde yeniden başlayacak projede yeni fiyat değerlendirmesi yapılacağı ve ihale bedelinin 1 milyar TL’yi aşacağı öngörülüyor.

YENİ SKANDAL KAPIDA

İlk ihaleye ait ıslak imzalı belgelerin imha edildiği iddiası, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Bu durum, “delil karartma” suçlamalarını da beraberinde getirirken, MUSKİ’deki yönetim anlayışı bir kez daha tartışma konusu oldu.