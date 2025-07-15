Bodrum’da yanan teknenin sahibi ortaya çıktı: Milyon dolarlık yat o aileye aitmiş!

13 Temmuz günü öğle saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesi’nde lüks bir motoryatta yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının ardından motoryat sulara gömüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

TEKNE, MISTAÇOĞLU HOLDİNG YÖNETİCİSİNE AİT ÇIKTI

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, yanan teknenin Türkiye’de OPPO marka cep telefonlarının üreticisi ve dağıtıcısı olan AGM’yi de bünyesinde barındıran Mıstaçoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun ağabeyi Faruk Mıstaçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Faruk Mıstaçoğlu, aynı zamanda Omix markasının sahibi Mıstaçoğlu Şirketler Grubu’nun yöneticileri arasında yer alıyor. Yangın sırasında teknede bulunan Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu ise alevlerden son anda kurtarıldı.

Yanan lüks yatın isminin “Melinay” olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.