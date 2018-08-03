banner982
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Boğaz'dan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti

6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Boğaz'dan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti

Geçtiğimiz günlerde Suriye 'den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen 'Souria' adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı.

En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi , 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi.

Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi , 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.

Etiketler; #boğaz #suriye #gemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.