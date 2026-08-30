Boğaz'da tarihi buluşma! 23 ülkeden yüzücüler Avrupa'dan Asya'ya yüzdü

"AVRUPA'DAN ATLAYIP ASYA'DAN ÇIKMAK EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YARIŞ"

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de bu yıl 39. kez düzenlenen yarışa 10 yılı aşkın süredir katıldığını belirterek şunları kaydetti: "Güzel bir organizasyon. Her şey güzel gidiyor. Uluslararası yarışçılar sık katılım gösteriyor. Amaçladığımız da buydu. Öncesinde Boğaz Maratonu İstanbul'da, arkasından buradaki maraton. Yabancı sayısının artması ve Türkiye'de kalmasının sağlanması bizim için önemli. Tarihe şahitlik edip, o tarihin içinden yüzüp, Avrupa'dan atlayıp Asya'dan çıkmak dünyada eşi benzeri olmayan bir yarış. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılması büyük bir gurur. Biz de bayramımızı bu şekilde kutluyoruz."