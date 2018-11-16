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Boğaziçi ve Bilgi Üniversitesi akademisyenlerine gözaltı

İstanbul'da Bilgi Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli bazı akademisyenler sabah saatlerinde gözaltında alındı. Zanlıların tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür Derneği'nin üyeleri olduğu belirtildi.

Boğaziçi ve Bilgi Üniversitesi akademisyenlerine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlere yönelik operasyon yapıldı.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonlarda aralarında; Bilgi Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Betül Tanbay'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonun, bir yılı aşkın süredir "17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine" yönelik suçlamalardan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu, Anadolu Kültür ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Ortak noktaları Anadolu Kültür'de çeşitli görevler üstlenmeleri olan akademisyenlere yönelik suçlamalar henüz bilinmiyor.

Gözaltına alınan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #osman kavala
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