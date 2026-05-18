Boğaziçi Yönetim AŞ’ye operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin düzenlediği ihalelere ilişkin incelemeler sonucunda yasal süreç başlatıldı. Yapılan tespitlerde, kurumun gerçekleştirdiği bazı ihalelerin dışarıdan organize edildiği saptandı. Soruşturma makamları, ihale süreçlerinde mevzuata açıkça aykırı işlemler yapıldığını ve bu eylemlerin örgütsel bir faaliyet çerçevesinde yürütüldüğünü belirledi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Dosyada kayıt altına alınan "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu üzerine güvenlik güçleri operasyon için harekete geçti. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GENEL MÜDÜR SEMA AKÇA DA GÖZALTINDA

Altı ilde yürütülen kolluk faaliyetleri neticesinde kurumun en üst düzey yöneticilerinden birine ulaşıldı. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Operasyonlar kapsamında Akça ile birlikte toplam 57 şüpheli yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyet birimlerine sevk edildi.