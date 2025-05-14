Boğaziçi’nde Nureddin Yıldız protestosu: 97 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlik, davetli konuşmacı Nureddin Yıldız nedeniyle büyük bir protestoya sahne oldu. Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından davet edilen Yıldız’ın konuşma yapacağı duyurulunca, birçok öğrenci karara tepki gösterdi.

Yıldız’ın geçmişte yaptığı bazı açıklamalar, özellikle kadın ve çocuklara yönelik ifadeleri nedeniyle kamuoyunda sıkça tartışılmış ve tepki çekmişti.

Etkinliğin gerçekleştiği Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde, öğrenciler protesto yürüyüşü düzenlemek istedi. Ancak özel güvenlik birimleri ve çevik kuvvet ekipleri yürüyüşe müdahale etti.

Bu sırada, konuşma sırasında salona giren bir öğrenci, Nureddin Yıldız’a yumurta fırlattı. Güvenlik görevlileri protestocu öğrenciyi salondan çıkarttı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 97 kişinin gözaltına alındığı, olaylar sırasında 13 polisin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

YILDIZ NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Ekonomim'in haberine göre, Nureddin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamada “Her müslüman delikanlı, her müslüman kız fiziksel, sağlık açısından bir sorun yok ise evlenmeye namzettir. Şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkeğin nikahlanmalarında bir sorun yoktur. Kuran'a iman eden bütün müslümanlarda evlilik için bir yaş söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Nureddin Yıldız, yaptığı başka bir açıklamada açıklamada kadına yönelik şiddet konusunda “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demişti.