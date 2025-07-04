Boğaziçi'nde protesto! Mezuniyet töreninde diplomayı yırttı, gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtarak konuşma yapan bir öğrenci, “Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Boğaziçi'nde protesto! Mezuniyet töreninde diplomayı yırttı, gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, bir öğrencinin tepkisiyle gündeme oturdu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yandal öğrencisi D.D, törende yaptığı konuşmanın ardından diplomasını yırtarak dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Öğrencinin tören konuşması ve ardından gerçekleştirdiği eylem, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yargı makamları harekete geçti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencinin konuşmasında ve eyleminde, “Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını işlediği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan D.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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