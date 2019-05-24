Özelleştirme boğazımıza kadar dayandı. Hükümetin son hamlesi tepki çekti. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin özelleştirilmesi için çalışma başlatıldığı iddia edildi. "Özelleştirmenin millî güvenliği tehlikeye sokacağını" belirten uzmanlar "Stratejik öneme sahip kılavuzluğun Devletin onuru olduğunu" vurguladı.

Boğazların özelleştirilmesi gündemde... Uzmanlar ise uyarıyor...Türkiye'de kılavuz kaptanlık ve römorkör hizmetleri 1990'lı yıllara kadar kamu kuruluşlarının elindeydi. Ancak limanların sayısı arttıkça ihtiyacı karşılamak için bazı bölgelerde özel kuruluşlara izin verildi. 31 Aralık 2018'de çıkarılan yönetmeliğe kadar İstanbul ve Çanakkale Boğazları bu izinden ayrı tutuldu.Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklik özelleştirmeye kapı araladığı için eleştirilere neden oldu. Yönetmelikten 25 gün sonra 24 Ocak 2019'da Ulaştırma Bakanı imzasıyla bir genelge yayınlandı. Aralık 2018 tarihli yönetmeliğe, Boğazları özelleştirmenin dışında bırakan bir madde ekledi.Gelişmelerden dört ay sonra Deniz Haber Ajansı, Boğazlardaki kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin özelleştirilmesi için çalışma başlatıldığı iddiasını ortaya attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlık yapıldı. Bakanlıklardan bilgi istendi. "Özelleştirme Yapılması Gereken Hizmetler ve Kuruluşlar" başlıklı gizli ibareli yazı, ilgili Bakanlıklara gönderildi. Bu yazıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde Türk Boğazları'nda faaliyette bulunan Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri, "Özelleştirme Yapılması Gereken Hizmetler ve Kuruluşlar" listesine eklendi.Emekli Amiral Cem Gürdeniz, iddiayı Aydınlık gazetesine değerlendirdi. Gürdeniz, kılavuzluk hizmetlerinin hata yapma riskinin en az olması gereken, stratejik sektörlerden biri olduğunu belirtti. Emekli Amiral, "Kılavuzluk bir devletin onurudur." dedi. Cem Gürdeniz, "Bir geçici emaneti koruyacak kılavuzun arkasında, devletin ve devlet gücünün somut varlığının, prestijinin bulunması esastır." ifadelerini kullandı.Kaptan Dr. Hasan Terzi de ticari kazanç için hizmetlerin özelleştirilmeye çalışıldığını belirterek tepki gösterdi. Terzi, "Elimizde kalan son kazanımları da verince Lozan'a hatta Sevr'e döneriz." uyarısı yaptı.