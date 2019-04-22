İstihbarat örgütlerinin ardından Türkiye ve Suriye parlamentosu başkanlarının aynı masada buluşması Ankara-Şam birlikteliği için yeni bir kapı araladı. Uzmanlara göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Suriyeli mevkidaşı ile aynı karede yer alması iki ülke halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Uzmanlar, bölge sorunları için Ankara-Şam işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Terörizme karşı aynı masadan mücadele mesajı verdiler. Ankara Şam hattında önemli bir diyalog kanalı oluşturdular.



2011'de başlayan krizin ardından ilk kez Ankara ile Suriye üst seviyede bir araya geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli mevkidaşıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta aynı masada buluştu. Kritik bir gelişme olarak not edilen olay iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olarak görüldü.



Uzmanlara göre, bölgedeki sorunların çözümü noktasında Ankara ile Şam'ın birlikteliği kaçınılmaz bir konu olarak önümüzde duruyor.



Uzmanlar, Ankara'dan gelen bu tarz açıklamaların ise Türkiye ve bölge ülkelerinin çıkarlarına aykırı olduğu görüşünde.





ulusal.com.tr