BOLSEV soruşturmasında mali tablo ortaya çıktı: Milyonlar toplandı, yüzde 10'u burs olarak verildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) ve vakfa bağlı Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.'nin mali kayıtları incelendi.

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre, 2024 ve 2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri adı altında toplam 116.836.918,11 TL gelir elde edildi. Ancak bu büyük bütçeye rağmen, aynı dönemde öğrencilere ödenen toplam burs miktarının yalnızca 11.926.000 TL olduğu belirlendi.

ŞİRKET 66 MİLYON TL KAR ETTİ, VAKFA TEK KURUŞ AKTARILMADI

İncelemelerde, vakfa maddi kaynak sağlamak amacıyla kurulan şirketin mali tablolarında da ciddi çelişkiler bulundu. Şirketin, gelecek yılların getirisiyle birlikte 66 milyon TL kâr elde etmesine rağmen vakfa hiçbir para aktarımı yapmadığı tespit edildi.

Bunun yanı sıra, şirket yönetim kurulu karar defterinde bilinçli olarak atlanıp boş bırakılan sayfalar olduğu ortaya çıkarıldı. Şirket aktifinde fiilen bulunmayan LED ekranlar için hem kiralama hem de satış kararları alındığı kayıtlara geçti.

Öğrenciler için toplanan paraların büyük bir kısmının asıl amacına ulaşmadığı banka hesap dökümleriyle kesinleşti. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yapılan incelemelerde; vakfın banka hesaplarında 1.890.572,20 TL, şirket hesaplarında ise 8.976.075,23 TL olmak üzere toplam 10.866.647,43 TL nakit bulunduğu raporlandı. Adli makamların yaptığı tespitler, hesaplarda bulunan yaklaşık 10 milyon TL'nin haricindeki devasa açığın nedenini de gün yüzüne çıkardı. Aradaki 100 milyon TL'den fazla tutarın, gerçek olmayan sahte faturalar düzenlenerek ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten yasadışı yollarla çıkarıldığı belirlendi.

KARAR DEFTERİNDE NUMARALAR ATLANDI, SAYFALAR BOŞ BIRAKILDI

Soruşturma dosyasına giren yeni belgeler, belediye bağlantılı Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yürütülen işlemlerdeki usulsüzlükleri göz önüne serdi. Yapılan incelemelerde, şirketin yönetim kurulu karar defterinde bazı karar numaralarının atlandığı ve sayfaların boş bırakıldığı tespit edildi.

Şirketin ticari kayıtlarında yapılan incelemeler, hayali satış işlemlerini de belgeledi. Şirketin aktif varlıklarında yalnızca 20 adet LED ekran bulunmasına rağmen, yönetim kurulu tarafından 32 adet LED ekranın satılmasına yönelik karar alındığı saptandı. Üstelik bu kararın alınmasından hemen bir gün sonra, başka bir şirket adına 5 milyon TL + KDV bedelli bir satış faturası düzenlendi. Dosyaya yansıyan belgeler, LED ekran işlemlerindeki çelişkileri bir adım öteye taşıdı. Faturalandırılan söz konusu LED ekranların daha öncesinde belediye tarafından kiraya verildiği belirlendi. Ekranlar kirada olmasına rağmen, aynı cihazlar için daha sonra başka bir firmaya satılmış gibi fatura kesildiği kayıtlara geçirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, art arda tespit edilen mali veriler ve işlemler arasındaki açık çelişkiler üzerine soruşturmayı genişletti. Başsavcılık, vakıf ile şirket arasındaki para akışını ve şirketin ticari faaliyetlerini tüm ayrıntılarıyla incelemeye aldı.

Dosyaya giren milyonlarca liralık para trafiğinin ve şaibeli ticari işlemlerin hukuki niteliği, derinleştirilen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kesinlik kazanacak.