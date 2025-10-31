Bolu Baro Başkanı Ulusal Kanal'a konuştu: Kartalkaya davasında verilen kararı değerlendirdi

Kartalkaya davasında beklenen kararın açıklanmasının hemen ardından Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Ulusal Kanal canlı yayınına katıldı.

Barut, Bengü Kantekin'in sorularını yanıtlayarak, tarihi kararın kamuoyunda nasıl karşılandığına ve kararın hukuki ayrıntılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Baro Başkanı Sinan Barut, "Daha önce savcılık mütalaasında Halit Ergün ve eşi iki kızına bilinçli taksir olarak belirtmişti" diyen Barut, mahkeme heyetinin bu görüşe katılmayarak eylemin olası kast olduğuna karar verdiğini anlattı.

11 SANIĞA ÜST SINIRDAN REKOR CEZA

Barut, "olası kast" hükmünün sadece otel yönetimi ile sınırlı kalmadığını belirterek, belediye personeli, belediye başkan yardımcısı, itfaiyeci ve müdür hakkında da olası kasttan karar verildiğini açıkladı. Baro Başkanı, "çocuklara karşı yapılan eylemlerden dolayı 11 sanığa 34 kez müebbet hapis verildi" dedi. Ayrıca mahkemenin, yaşı büyük 44 kişiye de yapılan eylemlerden dolayı 24 sene hapis cezası verdiğini sözlerine ekledi.

Kararın emsal niteliğinde olduğunun altını çizen Sinan Barut, "Sanıkların hiçbiri hakkında 62. maddeyi ihlal uygulanmadı. Bütün sanıklar hakkında verilen cezalar üst sınırdan verildi yani alabilecekleri en üst sınırdan ceza aldılar" dedi. Barut, şu değerlendirmeyi yaptı: "İyi hal indiriminin uygulanmamış olması adaletin tecelli etmesi ve Türkiye'ye örnek olması gereken önemli bir karar. Bundan sonraki eylemlerde örnek olarak içtihatlarda yerini alacaktır."

AİLELER KARARI ALKIŞLARLA KARŞILADI

Baro Başkanı, kararın mağdur aileleri üzerindeki etkisini de paylaştı. "Yakınlarını kaybedenlerin tamamı karardan çok memnun" diyen Barut, "Hiçbir şey onların kaybettiklerini geri getiremez ama en azından içlerine su serpildi" ifadelerini kullandı. Barut, ailelerin alkışlayarak kararı dinlemeye devam ettikleri bilgisini de aktardı.

2 SANIĞA DAHA TUTUKLAMA KARARI

Kararla birlikte sanıkların durumuna da netlik getirildiğini ifade eden Barut, "Tüm tutuklu sanıklar için tutukluluğun devamına, adli kontrolle serbest bırakılmış iki sanığın da tutuklanmasına karar verildi" dedi. Baro Başkanı, hem istinaf hem de Yargıtay aşamasında da davanın yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.