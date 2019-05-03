KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili, sopa dağıtıldığı ve taş toplandığı gibi iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.
TRT Haber'in haberine göre, açıklamada, o gün Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’nun yakın korumalığını yapanların, koruma görevinin usulü ve tekniğine uygun davranıp davranmadığının soruşturulduğu ifade edildi.
"EŞBAŞKANLIK, HUKUKA AYKIRIDIR"
Bakanlığın açıklamasında HDP’li belediyelerdeki ‘eşbaşkanlık’ ile ilgili, "Bu uygulama hukuka aykırıdır. Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor." denildi.
CHP'Lİ ÖZCAN HAKKINDA SORUŞTURMA
Bakanlık ayrıca, Bolu Belediyesi’nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.
ulusal.com.tr
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