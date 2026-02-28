Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Son dakika.. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma tarafından gözaltına alındım."



Kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!” dedi.