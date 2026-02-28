Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Yayınlanma:

Son dakika.. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma tarafından gözaltına alındım."

Kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!” dedi.

tanju özcan gözaltına alındı son dakika haber
