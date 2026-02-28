Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Son dakika.. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Jandarma tarafından gözaltına alındım."
Kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!” dedi.