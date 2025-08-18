Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kumarhane iddialarına yanıt verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kuzey Kıbrıs’ta kumarhanede çekilen fotoğrafı gündem oldu. Kumar oynadığı iddialarına yanıt veren Özcan, “O fotoğrafta çay içiyorum, maç başlamasını bekliyordum” dedi.

Haber7 yazarı Ferhat Murat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir otelin kumarhane bölümünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Murat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor."

Murat ayrıca fotoğrafın 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00’de çekildiğini belirterek, Özcan için “Mülteci Avcısı unvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ unvanını da eklemek istemiş olabilir” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN'DAN YANIT

Fotoğrafın gündem olmasının ardından Tanju Özcan, Odatv’ye konuştu. Eşi, oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte birkaç günlüğüne tatile geldiğini söyleyen Özcan, Beşiktaş maçını izlemek için otelin casino bölümüne indiğini ifade etti.

Özcan, şu açıklamayı yaptı:

“O fotoğrafta çay içiyorum, orada gözüküyor. Oyun oynamışımdır ama bu kez değil. Oyuna çok düşkün biri değilim. Her şeyi yazıyorlar. Orada dev bir ekran vardı, tam da o ekranın karşısındaydım, maçın başlamasını bekliyordum.”

Özcan ayrıca sağlık gerekçesiyle alkol almadığını da sözlerine ekledi.

