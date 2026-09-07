Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemede fenalaşıp bayıldı

Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2. celsesi başladı. "İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu. Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"BUNLAR BENİ ÇIKARTMAMAK İÇİN YAPILMIŞ OPERASYONLAR"

Mahkemede ifade veren Tanju Özcan, "İlk celsedeki iyi niyetli yönetiminiz için teşekkür ederim. Verilen ara karar bizim tarafımızdan beğenilmedi. Benim ve Süleyman Can'ın duruşma salonuna getirilmesi savunmamızı olumsuz etkiliyor. Şehir dışındasınız diyeceksiniz ama şehir dışında olmak da benim tercihim değildi. 6 ay 8 gün oldu tutukluluk durumu. Sayın İmamoğlu mu daha çok mağdur edildi yoksa ben mi daha çok mağdur edildim bunu tartışmak isterim. Davama hiçbir zaman siyasi bir dava dememeyi tercih ettim" dedi.

Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Benimle ilgili süreç çok farklı durumlara doğru gitmeye başladı. 28 Şubat'ta beni ve arkadaşlarımı gözaltına aldılar. İlk celsede tüm market yetkilileri dinlendi ve sonuç itibarıyla icbarın hiçbir unsuru olmadığı ortaya çıktı. Tüm karalamalara rağmen insanlar bana acıdı, 'bir belediye başkanı öğrenciye burs verdi diye tutuklanır mı' dediler. Benimle ilgili genel bir süreç yürütülmüyor, herkeste yürütüldüğü gibi bir süreç yürütülmüyor. Bunlar beni çıkartmamak için yapılmış operasyonlar. Ben bunu görüyorum üzülüyorum ama en çok arkadaşlarıma üzülüyorum. Bolu Türkiye'nin en temiz şehriyse temizlik işleri müdürlüğü de en başarılı müdürlüktür. Sırf Tanju Özcan tutuklu kalsın diye temizlik işlerindeki arkadaşlarımızı da içeri almak nedir? Beni hain olarak mı görüyorlar? Ben vatan haini miyim? Abdullah Öcalan'ın şartları benden daha iyi. Terör örgütü üyelerinin şartları benden daha iyi."

TANJU ÖZCAN BEYAN VERİRKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkemeye beyan verdiği esnada şekerinin yükselmesi sebebiyle fenalaşan Tanju Özcan yere düşerek bayıldı. Duruşmaya ara verildi. Sağlık ekipleri tarafından ilaçları verilerek gerekli kontrolleri yapılan Tanju Özcan, sağlık durumunun göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Özcan, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haksız soruşturmaları ruhsal ve fiziksel olarak beni çok fazla yordu. Benim şeker hastalığım kritik bir noktada, 18 saat boyunca 400'ün üzerinde seyrediyor. Sadece uyurken şekerim düşüyor. Kan testine bakılınca yeniden akut pankreatit hastalığı riski yeniden ortaya çıkıyor. Doktorlar böyle söylüyor. 1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı. Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor. Kendimi acındırmak istemiyorum böyle bir duruma düşmek istemiyorum ama hakim bey sizin insafınıza bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

DURUŞMA 19 EKİM'E ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti tarafından Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbirinde olan sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi.