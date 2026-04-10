Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında

Bolu Belediyesi'ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, söz konusu soruşturma Bolu Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütülüyor. Soruşturma birimlerinin, vakfın bağış toplama sürecini ve bu bağışların kullanım alanlarını mercek altına aldığı ifade ediliyor.

800 BİN LİRALIK TUTAR VE BURS İDDİASI

Operasyona temel oluşturan soruşturma dosyasında, inceleme konusu yapılan tutarın yaklaşık 800 bin lira olduğu belirtildi. Süreç kapsamında daha önce ifade veren bazı kişilerin beyanları da iddiaların boyutunu şekillendirdi. Öne sürülen ifadelere göre, toplanan söz konusu bağış paralarıyla kurban alımı yapılmadı; bunun yerine elde edilen kaynak öğrencilere burs olarak aktarıldı.

Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ve üçüncü şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYurt
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış, kar ve fırtına etkili olacak!Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış, kar ve fırtına etkili olacak!Yurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Kruvaziyer yolcu sayısında son 16 yılın zirvesi görüldü
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon
Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında
MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği
Pakistan: "İsrail Lübnan’da soykırım yapıyor"
Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddetti
Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi vurgusu
'Yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz'
Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'de
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 10 Nisan Cuma Gazete manşetleri 10 Nisan Cuma
MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği MHP'nin 2028 için ittifak şartı: Türkiye, Rusya, Çin (TRÇ) iş birliği