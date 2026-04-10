Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 3 kişi gözaltında

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, söz konusu soruşturma Bolu Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütülüyor. Soruşturma birimlerinin, vakfın bağış toplama sürecini ve bu bağışların kullanım alanlarını mercek altına aldığı ifade ediliyor.

800 BİN LİRALIK TUTAR VE BURS İDDİASI

Operasyona temel oluşturan soruşturma dosyasında, inceleme konusu yapılan tutarın yaklaşık 800 bin lira olduğu belirtildi. Süreç kapsamında daha önce ifade veren bazı kişilerin beyanları da iddiaların boyutunu şekillendirdi. Öne sürülen ifadelere göre, toplanan söz konusu bağış paralarıyla kurban alımı yapılmadı; bunun yerine elde edilen kaynak öğrencilere burs olarak aktarıldı.

Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ve üçüncü şüphelinin işlemleri devam ediyor.