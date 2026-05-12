Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada iddianame tamamlandı.

Simge Sarıyar
Adli makamlara sunulan iddianamede, sanıklara yöneltilen suçlamaların hukuki dayanakları netleşti. Yürütülen yargı sürecinde sanıklar dosyada yer alan 'rüşvet', 'irtikap', 'dolandırıcılık' ve 'Vakıflar Kanununa muhalefet' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

19 KİŞİLİK LİSTEYE CEZA TALEBİ

Başsavcılık tarafından tamamlanan iddianame kapsamında, soruşturma dosyasına dahil edilen toplam 19 şüpheli hakkında çeşitli hapis cezaları talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte şüphelilerin yargılanma süreci de başlamış olacak.

BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI DA DOSYADA

Hakkında hapis cezası istenen 19 şüphelilik listede Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can da bulunuyor. Soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan Özcan ve Can, bu gelişmenin ardından resmi makamlarca görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

