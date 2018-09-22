Göynük ilçesinde, 3 yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanlar köyünde yaşayan bir kişi geçen hafta sonu, otluk alanda, telef olan 2 yavru köpek ve yaralı bir yavru köpek buldu.



Köpeklerden yaralı olanı alarak Bolu'da veterinere götüren kişi, daha sonra jandarmaya bilgi verdi. Yaralı köpeğin vücudundaki 10 saçma, klinikte ameliyatla çıkartıldı.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde, bölgede kümesi bulunan bir vatandaşın, tavuklarını rahatsız eden köpekleri bölgeden uzaklaştırmak için av tüfeğiyle ateş ettiğini, bunun neticesinde ise 2 köpeğin telef olduğu, birinin ise yaralandığını belirledi.



Olayla ilgili Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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