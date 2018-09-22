banner988
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Yapılandırmada ilk taksit hatırlatması
Yapılandırmada ilk taksit hatırlatması

Bolu'da yavru köpekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

Göynük ilçesinde, 3 yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı

Bolu'da yavru köpekler tüfekle vurulmuş halde bulundu
Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 yavru köpeğin av tüfeğiyle vurulmasına ilişkin Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasanlar köyünde yaşayan bir kişi geçen hafta sonu, otluk alanda, telef olan 2 yavru köpek ve yaralı bir yavru köpek buldu. 

Köpeklerden yaralı olanı alarak Bolu'da veterinere götüren kişi, daha sonra jandarmaya bilgi verdi. Yaralı köpeğin vücudundaki 10 saçma, klinikte ameliyatla çıkartıldı. 

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde, bölgede kümesi bulunan bir vatandaşın, tavuklarını rahatsız eden köpekleri bölgeden uzaklaştırmak için av tüfeğiyle ateş ettiğini, bunun neticesinde ise 2 köpeğin telef olduğu, birinin ise yaralandığını belirledi. 

Olayla ilgili Göynük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.