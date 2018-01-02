Ulusal Kanal'da Kent ve Yaşam programında program yapımcısı mimar Osman Güdü'nün gündeme getirdiği Bolu Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi. Güdü konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Ulusal Kanal'da yayınlanan Kent ve Yaşam programında gündeme getirilen Bolu Gölcük'teki ihale iptal edildi.



Programın yapımcısı mimar Osman Güdü ihalenin iptal edilme kararının ardından Gülgûn Feyman Budak'ın sunduğu Nasıl Yani programına katıldı.



Osman Güdü şunları söyledi:



Biz orada çalışan bütün dostlara ve Gölcük Platformu üyelerinin duygularını bir şekilde ekranlara taşımaya özen gösterdik. Bu konuda küçücük bir artımız olduysa ne mutlu bize. 2013 yılında Bolu Belediyesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan protokolde belediyeye 49 yıllığına kiralandı burası. Daha sonra 2016 yılında Bolu Belediye Meclisinden de ihaleye girilmesiyle ilgili bir karar çıktı. Karar çok tartışılacak bir karar. Çünkü karar raporunda yüksek gelir grubuna hizmet edecek tesisler yapılmakta. Yani bu anayasaya bile aykırı bir olay. Bu yapılan çalışmaları takip eden Gölcük Platformu oluşturuldu. Platform 14 Aralık'ta ilk basın açıklamasını yaptı. 19 Aralık'ta da yine gölün orada toplanarak bir insan zinciri yapıldı. Biz de hemen geçen hafta çekimlerimizi yapmıştık. Yılbaşından bir gün önce de konuyu taşımıştık. Sayın Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz açıklama yapmış. "Arkadaşlarla karar aldık, Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzüldük" diye. Şu anda biri bu konuda soru soruyor sayın başkana. Vaz mı geçtiniz diye. Başkanın bu soruya yanıtı, 'ben öyle bir şey dedim mi' olmuş. İhalenin şartları değişeceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir diye bir karar alınmış. Nerden bakarsanız bakın gelişmeler bir manada geçmişe göre olumlu. Ancak verilen ve açıklanan ifadelere bakıldığında projenin iptal edilmemiş olması, ihalenin şartlarının değiştirerek iptal etmiş olması kafaları biraz karıştırıyor.



NE OLMUŞTU



Bolu'da vatandaşın tepki gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi.



12 firmanın katıldığı ihaleyi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin lira teklif vererek kazanmıştı.



ulusal.com.tr