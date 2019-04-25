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Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 13 kişi yakalandı. Bursa'da FETÖ'nün 12 hücre evine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 

Operasyon, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması" soruşturma kapsamında yapıldı. 

Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Bursa'da ise FETÖ'nün hücre evlerine operasyon vardı. 

Kentte 12 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyon yapıdı. FETÖ'nün "büyük bölge talebe mesulü" olarak Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik, Mersin ve Muş'ta faaliyet yürüttükleri iddia edilen firari 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, firari eski Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun yeğeni de bulunuyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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