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Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda farklı tarihlerde görev yapan 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu merkezli, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #bolu #fetö operasyonu #gözaltılar var
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