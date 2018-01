Sarıkamış Harekatı'nda 103 yıl önce şehit düşen askerler, Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da anıldı

Bolu, Sakarya, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Aydın Baruş, daire müdürleri, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler ile yüzlerce vatandaş, sıfırın altında 8 derecede yürüdü.

Otobüsler ile tabiat parkına gelen yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayrağıyla yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüşte, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okunan etkinlikte konuşan Vali Baruş, "Karlı dağlarda dondurucu soğuk altında can veren ve sessizce beyaz ölüme yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz, ruhları şad olsun. İnsan topluluklarını millet yapan temel hasletler vardır. Türk milletinin temel hasletleri de vatan, namus, bayrak ve ezandır." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, vatan topraklarını korumak için gerektiğinde ölüme yürümeyi şan ve şeref bilmiş bir millet olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece üzerinde yaşadığımız toprak bizim için vatanı ifade etmez. Aynı zamanda bu topraklar üzerinde özgürce ve bağımsızca yaşamak gerekir. İşte bu topraklar üzerinde yaşarken özgürlük ve bağımsız irademize ne zaman bir saldırı olsa biz onun üzerine genç, yaşlı çocuk demeden yürümeyi bilmişiz. Biz ne zaman namusumuza el uzatılsa Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'ın yaptığı gibi o elleri her zaman kırmışızdır. Camilerimizde özgürce beş vakit ezan sezini duymadığımızda kulaklarımız sağır olur. Yaşam sevincimiz kaybolur. Vatanımızın her köşesinde ay yıldızlı ay bayrağımız dalgalanmadığı zaman gözlerimizin feri söner, yaşam sevincimiz kaybolur. İşte biz bu mukaddes değerler uğruna bin yıldır bu topraklar üzerinde kanımızı dökerek, şehit olarak, gazi olarak bu değerlere saldıranlara karşı durmuşuz. Bu değerlerin en önemlilerinden birisi şehadettir. Gerektiğinde gözünü kırpmadan bu değerler uğruna ölüme yürümektir."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Sarıkamış'ın canlandırıldığı etkinlik drone ile havadan görüntülendi.



Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu önünde toplanan grup da Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker için Türk bayrağı ve pankart açtı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce dağıtılan ay yıldızlı bere, atkı ve eldivenleri takan grup, Yorgalar Mezarlığındaki şehitliğe yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp tekbirler getirerek, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan geçen gruba, vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua ile son bulan etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir, Sarıkamış Şehitlerini anmak üzere toplandıkları belirterek, Mehmetçiğin, yazlık giysileri ve çarıklarla eksi 45 derecede soğukta kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

Acılarının derin olduğunu ifade eden Demir, "Hüzünlüyüz kalbimizde burukluk var. Bütün bu zorluklara rağmen geri dönmeyi hiç düşünmediler. Onların torunları ve bir gazi olarak biz de onlardan aldığımız güçle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Grup daha sonra burada İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.



Karabük

Karabük'te de özel arazi araçlarının eşlik ettiği kortejde, Yenişehir Çamlık mesire alanından Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'na kadar yüründü. Burada, İl Müftüsü Halil Bektaş şehitler için dua yaptı, daha sonra katılımcılara çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcıları Osman Yenidoğan ve Barboros Baran, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, izci kulüpleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Zonguldak

Zonguldak'ta öğretmenevi önünde bir araya gelen ve aralarında Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan’ın da yer aldığı grup, dev Türk bayraklarıyla slogan atarak valiliğe kadar yürüdü.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını belirterek, "Bu vatan kolay kazanılmadı. Vatanımızın her bir karış toprağında binlerce şehidimizin kanı, binlerce annenin gözyaşı var. Sadece Sarıkamış'ta değil, Çanakkale'de, Anafartalar'da, Dumlupınar'da şehit olan her bir şehidimiz bu vatanın kazanılmasında önemli bir rol oynamış ve destan yazmıştır. Bizler yarın da bu bayrağı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.



Bartın

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydan’ında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, Sarıkamış Harekatı’nın, çok ibretler alınması gereken, çok üzüntü verici, dramatik bir hadise olarak hafızalarda hep canlı olarak kalacağını söyledi.

Sarıkamış Harekatı’nda bir kısım askerin Ruslarla yapılan savaşta şehit düştüğünü bir kısım askerin de hava koşullarına yenik düşerek şehit düştüğünü belirten Dirim, şunları kaydetti:

"Bu vatan için canlarını, bedenlerini, en aziz varlıklarını gözlerini kırpmadan feda ediyorlar. Bugün gençlerimiz onların izinde, bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadeleyi görüyorlar ve birçok anlamlar çıkarıyorlar. En son 15 Temmuz’da gördük ki birçok gencimiz, tankların önüne ve meydanlara çıktı. 15 Temmuz’dan sonra tutulan demokrasi nöbetlerinde meydanları doldurdu. Onlar, asla bu toprakların sahipsiz olmadığını, bedel ödemeye hazır milyonlarca vatan evladının bulunduğunu en güzel şekilde gösterdi."

Yaklaşık 400 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ile “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Vatan sana canım feda” şeklinde sloganlar atarak şehitliğe yürüdü.

Yürüyüş, şehitlikte Kur’an-ı Kerim okunması ve mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu.