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Bölücü terör örgütü PKK, kırılma noktasında

Bölücü terör örgütü, havadan ve karadan kıskaca alındı. Örgütün sözde ele başları ve adı arananlar listesinde yer alan PKK'lılar, peşe peşe düzenlenen operasyonlar karşısında çaresiz kaldı. Son 7 ayda sadece sözde üst düzey 87 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda bölücü terör örgütünden kaçışlar da sürüyor.

Bölücü terör örgütü PKK, kırılma noktasında

Bölücü terör örgütü PKK, kırılma noktasında. Yaklaşık 4 yıldır süren operasyon büyük başarılar getirdi.

Sınır ötesinde 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı, Kadil'e doğru ilerliyor. Operasyon kapsamında PKK'lılarla çatışma çıktı. .

Hakurk bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 80'e çıktı.

Hakkari'de ise jandarma ve emniyet PKK'ya ortak operasyon düzenledi. 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki  "Harun" kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi. PKK'lı Örde sözde Yüksekova YPS-halkla ilişkiler sorumlusuydu.

Yine Hakkari Cilo Dağları kırsalında da 2 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Jandarma bölgede kuç uçurtmuyor.

20 Temmuz'da Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristin de kimlikleri açıklandı. Teröristlerden birinin gri listede aranan Sezer Işık olduğu tespit edildi.

Örgütün gizlendiği barınaklar da başına yıkıldı. Giresun'da daha önce yakalanan ve 25 sığınağın yerini gösteren PKK'lı Behrüz Dutkanlı, Espiye ilçesindeki barınağın yerini güvenlik güçlerine bildirdi.

Terör örgütü hızla çözülmeye gidiyor. Yurt içinde ve yurt dışında süren operasyonlar Amerika'nın desteğine rağmen PKK'yı hüsrana uğrattı. Öyleki teröristler tek tak kaçma yoluna başvuruyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk
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