Bolu'da BAİBÜ öğrencileri, ulaşım zammını protesto etti!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, toplu taşımaya yapılan zammı protesto etti.

Bolu'da BAİBÜ öğrencileri, ulaşım zammını protesto etti!
Editör: Metehan Gül

Bolu Belediyesince ulaşıma yapılan yüzde 63'lük zamla dolmuş ücretlerinin 11 liradan 18 liraya yükselmesini protesto eden yaklaşık 200 öğrenci, sağanak altında Hükümet Meydanı'ndan belediye binasına yürüdü.

Bolu'da BAİBÜ öğrencileri, ulaşım zammını protesto etti! - Resim : 1

Burada, BAİBÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Dinç ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Orçun Akyol grup adına basın açıklaması yaptı.

Zam oranının çok yüksek olduğunu belirten öğrencilerin görüşme talebini kabul eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, iki temsilciyi toplantı salonunda ağırladı.

Görüşmede öğrenciler, yüksek orandaki zammın durdurulması için Özcan'dan yardım istedi.

Öğrencilerin taleplerinde ve eylemlerinde haklı olduğunu ifade eden Özcan, şoförler, öğrenci ve belediye temsilcilerini bir araya getireceğini söyledi.

Özcan'ın, bu görüşmeden sonuç çıkmaması halinde öğrencilerin tekrar kendisiyle görüşebileceğini, daha sonra da zammı tekrar meclis gündemine taşıyacağını belirtmesi üzerine eylem sona erdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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