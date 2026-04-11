Bolu'da BolSev Vakfı soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi tutuklandı

Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan vakıf yönetimindeki Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı. Daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız'ın da cezaevine gönderildiği kurban bağışı soruşturması, yeni gözaltılarla birlikte genişlemeye devam ediyor.

KURBAN KESİMİ KAYDI BULUNAMADI

Soruşturma, 2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla toplanan bağışlar üzerinden yürütülüyor. Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadeleriyle çağrı yapıldığı, ancak toplanan bağışların bu amaçla kullanılmadığı soruşturma dosyasına yansıdı.

İddiaya göre, vakıf kayıtları incelendiğinde kurbanlık hayvan alımına veya kesimine dair tek bir işlem dahi yapılmadığı tespit edildi. Devam eden hukuki süreçte şu ana kadar 36 kişi mağdur sıfatıyla dosyada yer alıyor.

Soruşturmanın bugünkü ayağında, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri tamamlandı. Ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Beykoz ve Özdemir, jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.