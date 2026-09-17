Bolu'da otobüs aramasında 760 bin TL'lik kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmayı sürdürüyor. Bu çalışma kapsamında 14 Eylül 2026 tarihinde TEM Otoyolu üzerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsleri, denetim noktasında durduruldu.

Otobüslerde yolcu olarak seyahat eden 2 şüphelinin valiz ve çantalarında, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda detaylı inceleme yapıldı.

VALİZLERDEN BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI

Yapılan aramalarda 23 bin 500 adet elektronik sigara kiti, bin 600 paket kaçak sigara ve 47 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 760 bin TL olduğu belirlendi.

Kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.