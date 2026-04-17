Bolu'da rüşvet operasyonu: Oda başkanı ve bir çalışan tutuklandı

Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen üç şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal ve oda çalışanı Mesut Kalafat, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Gözaltındaki diğer oda çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EV, ARAÇ VE ODA MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri dün harekete geçerek şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde ve kişisel araçlarında kapsamlı aramalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda kooperatif binası ve oda merkezinde de detaylı arama yapıldı.

Yürütülen bu arama faaliyetleri sırasında soruşturma dosyasına eklenecek bazı belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan Mustafa Altundal ve beraberindeki iki oda çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli süreç hızlandı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, savcılık makamında sorgulandı. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Başkan Altundal ve Mesut Kalafat'ın tutuklanmasına hükmedilirken, üçüncü şüphelinin yargılanmasına adli kontrol hükümleri uygulanarak devam edilecek.

17 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?17 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?Ekonomi
Kuzey Afrika'dan geliyor! Meteoroloji’den il il toz taşınımı, sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısıKuzey Afrika'dan geliyor! Meteoroloji’den il il toz taşınımı, sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bolu RÜŞVET operasyon tutuklandı
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
"Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"
Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma Gazete manşetleri 17 Nisan Cuma
Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi