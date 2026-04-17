Bolu'da rüşvet operasyonu: Oda başkanı ve bir çalışan tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen üç şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal ve oda çalışanı Mesut Kalafat, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Gözaltındaki diğer oda çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EV, ARAÇ VE ODA MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri dün harekete geçerek şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde ve kişisel araçlarında kapsamlı aramalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda kooperatif binası ve oda merkezinde de detaylı arama yapıldı.

Yürütülen bu arama faaliyetleri sırasında soruşturma dosyasına eklenecek bazı belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan Mustafa Altundal ve beraberindeki iki oda çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli süreç hızlandı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, savcılık makamında sorgulandı. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Başkan Altundal ve Mesut Kalafat'ın tutuklanmasına hükmedilirken, üçüncü şüphelinin yargılanmasına adli kontrol hükümleri uygulanarak devam edilecek.