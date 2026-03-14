Bolu'da yasak aşk ve şantaj iddianamesi: Tanju Özcan hem sanık hem mağdur!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Mart 2026 tarihinde tamamlanan iddianame ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediye çalışanı Öznur Çağalı'nın merkezinde yer aldığı olaylar zinciri yargıya taşındı. Dosyada, Çağalı’nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney ile Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen telefon mesajları, tanık beyanları, kamera kayıtları ve dijital inceleme raporları savcılık tarafından delil dosyasına eklendi. Başsavcılık, toplanan deliller ışığında sanıkların yargılanmasını ve atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ederken, şüpheli Mehmet Eren Akgüney hakkında ayrıca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasını istedi.

TANJU ÖZCAN DOSYADA HEM MAĞDUR HEM SANIK

Belediye Başkanı Tanju Özcan aynı dosyada hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yer aldı. Özcan'ın dosyada yer alan beyanlarına göre; Mehmet Eren Akgüney kendisini telefonla arayarak elindeki ses kaydı ve mesajları ifşa etmekle tehdit etti. Özcan, Akgüney'in bu dijital içerikleri yaymama karşılığında kendisinden para, araç ve bir oto yıkama tesisi talep ettiğini ifade etti.

Çağalı, eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney tarafından rahatsız edildiğini ve yaşadığı bu durumu Tanju Özcan ile paylaştığını belirtti. İfadeye göre, bu gelişmenin ardından Tanju Özcan, Çağalı'yı zaman zaman yalnız görüşmelere davet etti ve kendisine ilgi duyduğunu dile getirdi. İlerleyen süreçte belediyenin çağrı merkezine Çağalı'nın özel hayatına dair bir ihbar ulaştı. Özcan'ın, Çağalı'yı makam odasına çağırarak söz konusu ihbar kaydını dinlettiği öne sürüldü. Çağalı, Özcan'ın bu görüşme sırasında kendisine “Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum” dediğini iddia etti.

Çağalı beyanlarında ayrıca, 2025 yılının Eylül veya Ekim ayında Tanju Özcan’ın daveti üzerine Narven Termal Kasabası’nda bulunan bir otele gittiğini aktardı. İfadeye göre ikili burada alkol aldı ve sonrasında rızaya dayalı cinsel birliktelik yaşadı.

TELEFON İNCELEMESİNDE 117 WHATSAPP GÖRÜŞMESİ TESPİT EDİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Öznur Çağalı’nın telefonunda yapılan adli incelemeler de dosyaya girdi. Telefon imajından elde edilen verilere göre, Çağalı ile Tanju Özcan’a ait olduğu belirtilen hat arasında WhatsApp uygulaması üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma kaydı saptandı. İddianamede söz konusu yazışmaların belirli kısımlarına da yer verildi.

Dosyaya giren mesajlaşmaların bir bölümü şu şekilde aktarıldı:

Tanju Özcan: “Yaa, çok hoşsun.”

Öznur Çağalı: “İnan sadece senin hoşun olmak isterim.”

Tanju Özcan: “Göğüsleri de mi büyüttün.”

İddianamede yer alan bir diğer mesajlaşmada ise şu diyalogların geçtiği belirtildi:

Tanju Özcan: “Özledin mi”

Öznur Çağalı: “Özledim tabi, sen özledin mi”

Tanju Özcan: “Çok”

Öznur Çağalı: “Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz”

Tanju Özcan: “Hepiniz gelin.. Ben yeterim.”

Tanju Özcan: “Sadettin Saran benim abim”

İddianamedeki bir diğer iddiaya göre, Mehmet Eren Akgüney, eski kız arkadaşı Öznur Çağalı ile Tanju Özcan arasındaki ilişkiyi öğrenerek ikiliye ait yazışmaları ele geçirdi. Akgüney'in bu dökümanları Tanju Özcan'a yönelik bir şantaj aracı olarak kullandığı ifade edildi.

Dosyaya göre Akgüney, 8 Ocak 2026 tarihinde gece saatlerinde Gürcistan'a ait bir telefon numarası üzerinden Tanju Özcan'ı arayarak, “Tanju elime düştün, eski kız arkadaşım ile yazışmaların elime geçti, bunun ceremesini çekeceksin” ifadelerini kullandı. Akgüney'in farklı bir telefon görüşmesinde ise, “Sen beni ciddiye almıyorsun galiba Tanju, ses kaydı da var elimde, ertesi güne kadar beni aramazsan elimdeki ses kayıtlarını sosyal medya üzerinden servis edeceğim, eşinin telefon hattı da var, ona da göndereyim mi” şeklinde tehditte bulunduğu öne sürüldü.

20 MİLYON LİRA, OTOMOBİL VE OTO YIKAMA TESİSİ TALEBİ

Şantaj sürecine Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin isimli şüphelilerin de dahil olduğu iddianamede yer buldu. Bu kişilerin devreye girmesiyle, Akgüney'in elindeki kayıtları medyaya satabileceği ihtimali gündeme getirildi. Şüphelilerin, konunun kapanması karşılığında 20 milyon TL, bir otomobil ve bir oto yıkama tesisi talep ettikleri iddia edildi. Dosyaya yansıyan görüşmelerde, istenen tutarla ilgili “10 milyonu Eren kendisine istiyor, diğer 10 milyonu da Öznur’a vereceğini söylüyor” ve ödeme yöntemiyle ilgili “3-5 milyonu şimdi verirsiniz, geri kalanı senet ve evrak şeklinde düzenlersiniz” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Savcılık, söz konusu görüşmelerin tanık beyanları ve kamera kayıtlarıyla desteklendiğini iddianameye ekledi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE MECLİS ÜYESİ TANIK OLDU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın özel kalem müdürü Özgür Nihat Yıldız ve belediye meclis üyesi Ali Sarıyıldız, dosyada Özcan lehine tanık sıfatıyla ifade verdi. Yıldız, savcılık ifadesinde Tanju Özcan’ın Mehmet Eren Akgüney tarafından tehdit edildiğini kendisine aktardığını belirtti.

Yıldız, bir restoranda bulundukları sırada Özcan’a gelen bir telefonun kapanmadığını fark ettiğini belirterek, hattın diğer ucundaki kişinin kendisini "Eren" olarak tanıttığını kaydetti. Yıldız'ın ifadesine göre bu kişi telefonda, “Söyle o başkanına bunun ceremesini çekecek, söylediği laftan dolayı ona bir araba yazıyorum” dedi. Sürecin devamında Akgüney ile bir sosyal tesiste yüz yüze görüştüğünü belirten Yıldız, Akgüney’in başka bir telefondan çekilmiş mesaj görsellerini kendisine anlık olarak gösterdiğini söyledi. Yıldız, Akgüney'in görüşme sırasında, “Başkanına söyle miktarı o belirlesin, ayrıca ona geçen günki konuşmadan dolayı bir araba yazdım” ifadelerini kullandığını savundu.

Diğer tanık Ali Sarıyıldız ise Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Sarıyıldız, bu kişilerin kendisine Akgüney’in elinde mesajlar ve ses kayıtları bulunduğunu, bu materyallerin 50 milyon lira karşılığında satılabileceğini ilettiklerini öne sürdü. Tanju Özcan’ın bu tür bir şantaja boyun eğmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sarıyıldız, söz konusu talepleri Özcan’a iletmeyi reddettiğini dile getirdi.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN İKİ KEZ ATLADI

İddianamede şüpheli Mehmet Eren Akgüney hakkında, Tanju Özcan’a yönelik şantaj suçlamasının yanı sıra Öznur Çağalı’ya karşı işlediği iddia edilen suçlar da yer aldı. Akgüney, dosyada "kadına karşı tehdit" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile suçlanıyor.

Savcılık dosyasına göre Akgüney, buluştuğu Öznur Çağalı’nın telefonunu zorla elinden aldı ve Tanju Özcan’dan gelen mesajların fotoğraflarını kendi telefonuyla çekti. Ardından Çağalı'yı “Seni öldürmeye götüreceğim” diyerek tehdit etti. Savcılık, Çağalı'nın korkarak hareket halindeki araçtan iki kez atladığını, ancak her iki girişiminde de Akgüney tarafından zorla yeniden araca bindirildiğini belirtti.

Savcılık makamı; tanık beyanları, kamera kayıtları, mesaj içerikleri, telefon imajları ve diğer tüm delilleri bir bütün olarak inceledi. Değerlendirme sonucunda, şüpheliler Mehmet Eren Akgüney, Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’in Tanju Özcan’a yönelik şantaj suçunu "fikir ve eylem birliği içerisinde" işlediklerine kanaat getirildi.

İddianamede, Mehmet Eren Akgüney’in Öznur Çağalı’ya karşı tehdit ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarını işlediği ifade edilirken, Tanju Özcan’ın da Öznur Çağalı’ya yönelik şantaj suçunu işlediği belirtildi. Savcılık, soruşturma kapsamındaki tüm şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Tüm sanıklar hakkında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbiri uygulanması istenen iddianame tamamlandı. Yargılama süreci Bolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.