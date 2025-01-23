Bolu'daki otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, yangında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiği, 10 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme! Sağlık Bakanlığı duyurdu
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Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan büyük yangında çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini, 10 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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