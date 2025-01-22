Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde büyük bir yangın çıkmıştı.

Yapılan son açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMA

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan ve hastanelerde tavisi devam edenlerle ilgili Sağlık Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı anımsatılarak, "Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.