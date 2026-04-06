Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı: Bakan Uraloğlu yeni hedefleri duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda ulaşım altyapısına dair güncel verileri ve gelecek hedeflerini açıkladı. Yılın başında 30 bin kilometrelik bölünmüş yol eşiğinin aşıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, otoyol ve bölünmüş yol ağında hedeflerini büyüterek yeni projeksiyonları kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda Türkiye’nin karayolu ağına ilişkin yeni dönemin planlamasını aktaran Uraloğlu, “Yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4 bin 330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KARAYOLLARI TEŞKİLATI İLE 34 YILLIK GEÇMİŞ

Uraloğlu, 34 yıl boyunca kesintisiz hizmet verdiği Karayolları Teşkilatının geleneksel bölge müdürleri toplantılarına geçmişte defalarca katıldığını hatırlattı. Bakanlık görevindeki üçüncü yılı olduğunu belirten Uraloğlu, bu seneki buluşmanın 30 bin kilometrelik tarihi sınırın aşılması sebebiyle özel bir anlam taşıdığını ifade etti:“Son üç yıldır da Bakan olarak katılıyorum. Ama bu yılki toplantımız, 30 bin kilometre sınırını aşmış olmanın tarihi gururuyla çok daha anlamlı, çok daha özel bir yere sahip. Yıllar geçse de bu salonda sizlerle bir araya geldiğim her an, ilk günkü aynı heyecanımı, aynı ideallerimi ve aynı Karayolcu sevdasını içimde taşıdığımı hissediyorum. Karayolları Genel Müdürlüğünü saygın bir kurum yapan vazgeçilmez değerlerin bir yansıması olan bu toplantıların; geçmişin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik vizyonun geliştirilmesi, yürütülen proje ve faaliyetlerin paylaşılması, gerekli motivasyon ve enerji için önemli olduğuna inanıyorum. Toplantımızın, bu anlamlı başlangıçla hayırlara vesile olmasını ve verimli geçmesini temenni ediyorum.”

Ulaşım altyapısının bir ülkenin geleceğini şekillendiren temel medeniyet araçlarından biri olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, çalışmaların kesintisiz süreceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Yol Medeniyettir’ vizyonuyla , denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprüyle, viyadükle, tünelle donatarak Türkiye’nin her bölgesini erişilir kıldık.”

77 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLANDI

6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye çıkarıldığını bildiren Uraloğlu, köprü, viyadük ve tünel inşasında gelinen son durumu “Bu tarihi başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kutladık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkanla buluşturduk. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 km tünel inşa ettik. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının %44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin %83’üne hizmet sunuyor.” diyerek aktardı.

Altyapı yatırımlarının trafik güvenliği, seyahat hızı, konfor ve çevre üzerindeki olumlu sonuçlarını değerlendiren Uraloğlu, trafik kazalarındaki ölüm oranlarının düştüğüne ve azalan karbon emisyonu miktarına işaret etti:“100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısını %81 azalttık. 6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. Yollarımızda seyreden araçların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirdik. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6.101 km iken şehirlerarasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 34 milyon yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıktı. Bu, bölünmüş yollarımızın her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor.”

YATIRIMLAR 405 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK FAYDA SAĞLADI

Bakan Uraloğlu, ulaşım ağındaki kapasite artışının ekonomik boyutuna dair güncel verileri paylaştı. Yeni dönemdeki uzunluk hedeflerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, “Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf, her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. Bu her yıl kullandığımız ödeneğin çok üzerinde bir rakam. İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4.330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadeleriyle yatırımların bütçe üzerindeki getirisini açıkladı.

Ulaşım projelerinin inşasında kamu ve özel sektör işbirliklerinin önemine değinen Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumunun güçlendiğini bildirdi. Altyapının modernizasyon sürecinde izlenen yöntemi anlatan Uraloğlu, “Ülkemizi uluslararası ulaşımda tercih edilen güçlü bir merkez haline getirdik. Bu başarıyı, Yap-İşlet-Devret modeliyle kamu tecrübemizi özel sektörün dinamizmiyle birleştirerek elde ettik ve böylece vatanımızın dört bir yanını kapsayan modern, güvenli ve kesintisiz bir karayolu ağı kurduk.” dedi.

MEGA PROJELERLE ASYA VE AVRUPA BİRBİRİNE BAĞLANDI

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki geçiş sürelerinin birkaç dakikaya düşürüldüğünü hatırlattı. Ülke genelinde tamamlanan viyadük, tünel ve otoyol projelerinin ulaşım güvenliğini artırdığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizle geçilebilir kıldık.”

2025 YILINDA TAMAMLANAN VE BAŞLAYAN YENİ PROJELER

Sadece 2025 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınan karayolu projeleri de açıklamada detaylandırıldı. Uraloğlu; Aydın–Denizli Otoyolu, Antalya Korkuteli–Elmalı Yolu, Elazığ–Harput Yolu, Pazarkule–Edirne–TEM Bağlantı Yolu, Batman–Hasankeyf Yolu, Bolu Göynük Çevre Yolu, Bursa Doğancı Tüneli, Pertek–Tunceli Yolu, Çemişgezek–Hozat Yolu, Pertek–Hozat Yolu, Kaman–Savcılı–Kırşehir İl Yolu ve Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu projelerinin bitirildiğini bildirdi.

Antalya-Alanya ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarında da çalışmaların başlatıldığı bilgisini veren Uraloğlu, genel tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:“Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık çok şükür. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi bir şekilde faaliyet gösteriyor.”

Ulaşımda geleceğin teknolojilerine yönelik adımlar atıldığını duyuran Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin karayollarına entegre edildiğini belirtti. İstanbul ve Ankara'da yürütülen test uygulamalarına dikkat çeken Uraloğlu, süreci şöyle anlattı:“Geçtiğimiz haftalarda Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik koridorda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamadan sonraki hamleyi de Ankara Çevre Otoyolu’nda daha gelişmiş düzeyde atacağız.”

ULUSLARARASI KORİDORLARLA KÜRESEL REKABET GÜCÜ ARTACAK

Yol güvenliğinin geleceği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir ulaşım trendlerinin yakından takip edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, ''Bu vizyonu daha da güçlendirmek için Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Üç Deniz Girişimi gibi uluslararası stratejik projeleri de kararlılıkla ilerletiyoruz. Karayolları ile farklı ulaşım modlarını entegre ederek, üretim, pazar ve tüketim noktaları arasındaki erişimi hızlandıracak, lojistik imkanlarımızı çeşitlendirerek ülkemizi küresel ölçekte daha etkin ve rekabetçi bir konuma taşıyacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen uluslararası diplomasi ve kriz çözme adımlarının ülkeyi "jeostratejik bir güven adası" haline getirdiğini aktardı. Türkiye'nin modern altyapısı, coğrafi konumu ve çok modlu lojistik kapasitesi sayesinde Doğu-Batı ile Kuzey-Güney koridorlarının vazgeçilmez bir merkezi olduğunu kaydeden Uraloğlu, ulaştırma camiasının hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“İnşallah bu stratejik vizyonu ve son gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Karayolları Teşkilatımız ve bütün ulaştırma camiasıyla birlikte Türkiye’yi 21. yüzyılın lojistik süper gücü hâline getireceğiz.”

Ülkenin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaç duyduğu bölgelere yol, tünel, köprü ve viyadük inşa etmeyi sürdüreceklerini belirten Uraloğlu, bölünmüş yollarla ulaşım standartlarını yükseltmeye ve otoyol ağını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi. Planlanan yeni projelerde mevcut altyapının destekleneceğini ve kalitenin ön planda tutulacağını vurgulayan Uraloğlu, 2026 yılı çalışmalarına yönelik “Yeni yatırımlarımızı planlarken, mutlaka mevcut altyapımızı güçlendirecek ve tamamlayıcı nitelikte olmasına da dikkat edeceğiz. Çalışmalarımızda kaliteden hiçbir şartta taviz vermeyeceğiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, kalitesiz yapılan iş en pahalı iştir. Aynı işi ikinci kez yapmak hem zamana hem de bütçeye büyük yük getirir. Yine, 2026 yılı çalışmalarımızın tamamının, belirlenen bütçe ve program doğrultusunda zamanında yapılmasını takip edeceğiz. Sizlerin motivasyonunu ve çalışma azmini yüksek tutmak için maddi ve manevi her türlü desteğimizle daima yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMİN STRATEJİK YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

76. Bölge Müdürleri Toplantısı'nın ortak akıl, samimi istişare ve takım çalışmasıyla yeni başarılara zemin hazırlayacağına inandığını belirten Bakan Uraloğlu, teşkilat mensuplarının projelere olan katkılarına değindi. Mevcut durumun değerlendirilerek gelecek dönemin planlamasının yapılacağını ifade eden Uraloğlu, “Bu toplantıda mevcut durumumuzu değerlendirecek, yeni fikirler ortaya koyacak ve önümüzdeki dönemin stratejik yol haritasını hep birlikte belirleyeceğiz. Her biriniz, bölgenize döndüğünüzde güncellenmiş hedeflerle görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Teşkilatımızın her kademesinde görev almış, sizlerin arasından gelmiş bir kardeşiniz olarak şunu vurgulamak istiyorum: Milletimize hizmet uğruna verdiğiniz her emek, hiçbir unvanla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren; bölgelerde, şubelerde, şantiyelerde görev yapan binlerce Karayolcu arkadaşımızın, yüklenicimizin, müşavir firmalarımızın bu projelerin gerçekleştirilmesinde önemli katkıları vardır.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.