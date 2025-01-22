Bolu'ya yangın için yardıma gelen AFAD ekiplerinden bazı oteller para istemiş

Bolu Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 51 kişi yaralandı. Otelde konaklayanların çarşafları birbirine bağlayıp pencereden inmeye çalıştığı, bazılarının ise panikle camdan atladığı görüntüler hafızalara kazındı

Yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Aynı zamanda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı.

İddiaya göre yangın söndürme ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan AFAD ekiplerinden dinlenmeleri karşılığı ücret talep edildi.

tv100 Muhabiri Fatih Poyraz resepsiyona halen gelen telefonlar olduğunu, otelde rezervasyon yapıp, burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu söyledi.