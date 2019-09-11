Bomonti Bira Fabrikası'nın Diyanet'e devredilmesi sonrası harekete geçildi

İstanbul Şişli’deki Bomonti Bira Fabrikası'nın dini ve sosyal tesis alanı olmak üzere Şişli Müftülüğü'ne verilmesi, tartışma yarattı. Fabrikanın yıkılıp yerine cami, mescit ve yurt yapılması planlanırken, Şişli Belediyesi ve bazı STK'lar karara karşı çıkıyor.

BELEDİYE, DİYANET İLE GÖRÜŞECEK

Devir işlemine ilişkin olarak DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bomonti Bira Fabrikası’nın İstanbul'un önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bölgede dokuyu bozacak ve yapılaşmayı artıracak projeleri doğru bulmuyoruz" dedi.

Anıtlar Kurulu’nun Bomonti Bira Fabrikası’nın yıkılmasına yönelik verdiği kararı eleştiren Keskin, "Önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet ve Şişli Belediyesi olarak toplanacağız. Amacımız karşılıklı görüşmelerle ortak bir paydada buluşmak ve Bomonti için en uygun kararı vermek" diye konuştu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar da yıllardır bakımsızlıktan harap duruma düşmüş Bomonti Bira Fabrikası’nın öncelikle mimari olarak korunması gerektiğini vurgulayarak "Yıkıp yeniden yapılmak yerine güçlendirilerek restorasyonu gündeme alınmalı" dedi.

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