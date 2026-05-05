Borçluları dövüp ölümle tehdit ettiler: Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek faizle borç verip, ödeme yapamayanları ölümle tehdit eden 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüphelilerin, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları hedef aldığı tespit edildi. Zanlıların, iletişime geçtikleri kişilere yüksek faiz oranlarıyla borç verdikleri ve bu şekilde vatandaşları borçlandırdıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen mağdurların ise şüpheliler tarafından darbedildiği ve ölümle tehdit edilerek baskı altına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemleri kullanarak haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

SİLAHLAR VE ZORLA İMZALATILAN SENETLER BULUNDU

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. isimli 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde detaylı aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 8 adet fişek ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Silahların yanı sıra, mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile şüphelilerin kayıt tuttuğu 2 adet ajandaya da el konuldu.

Yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Konuya ilişkin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

