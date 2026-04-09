İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.

Yürütülen adli sürecin temelinde, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi olduğu belirtilen A.A. isimli şahsın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alınması yatıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A. isimli şahsın belediyede “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin” iddialar üzerine resmi bir inceleme başlattı.

Ayrıntılar geliyor...