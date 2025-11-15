Bornovalı Ayşo öldü mü? Fenomen Ayşe’nin ölüm nedeni ortaya çıktı

Sosyal medyada “Düğünüm var benim anlamıyor musun?” sözleriyle tanınan Bornovalı Ayşo’nun ölüm haberini şarkıcı Pau duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Sosyal medyada bir dönem “Düğünüm var benim anlamıyor musun?” videosuyla gündem olan ve “Bornovalı Ayşo” olarak tanınan Ayşe isimli kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Fenomen ismin bir kafede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bornovalı Ayşo, sosyal medyada kısa sürede viral olan videosuyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Yaşadığı zorluklar nedeniyle zaman zaman yardım kampanyalarıyla da gündeme gelen Ayşe’nin ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Şarkıcı Pau, bakımını bir dönem üstlendiği Ayşe’nin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında “Bugün beni derinden etkileyen bir haber aldım… Ablacım çok üzüldüm. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailene ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum… Sen zaten melek gibi bir insandın, inanıyorum ki Rabbim seni cenneti ile mükafatlandıracaktır. Hakkım varsa helal olsun” ifadelerine yer verdi.

Ayşe’nin yakınları ve takipçileri tarafından sosyal medyada taziye mesajları paylaşılmaya devam ediyor.

