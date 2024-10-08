Borrell’den çarpıcı itiraf: “Batı desteği olmadan Ukrayna Savaşı 15 günde biter”

Rusya, Ukrayna’nın işgal ettiği yerleri bir bir geri alırken Avrupa’dan itiraf gibi açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Batı ülkelerinin Kiev'e desteği olmadığı takdirde Ukrayna'daki savaşın 15 gün içinde sona ereceğini söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma: Güncellenme:

Rusya, Ukrayna’nın işgal ettiği yerleri bir bir geri alırken Avrupa’dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Batı ülkelerinin Kiev'e desteği olmadığı takdirde Ukrayna'daki savaşın 15 gün içinde sona ereceğini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (COSEP BOREL), katıldığı bir televizyon programında Ukrayna savaşı hakkında konuştu. Üst düzey Avrupalı Bürokrat, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

Borrell, Batı ülkelerinin Kiev'e desteği olmadığı takdirde Ukrayna'daki savaşın 15 gün içinde sona ereceğini söyledi.

Ukraynalılar dahil pek çok insanın savaşın bir an önce sona ermesini istediğini belirten Borrell, "Ancak önemli olan nasıl biteceği. Eğer Ukrayna'yı desteklemeyi bırakırsak savaş 15 gün içinde biter. Ancak Putin hedeflerine ulaşmış olur" ifadelerini kullandı.

Borrell, "Zamanı geldiğinde müzakerelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne uygun koşullarda yapılabilmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

Borrell’in konuşmasından birkaç gün önce de Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev'in de mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini söylemişti.

Türkiye Gençlik Birliği'nden yürüyüşler: "Çürüyen sisteme hayır!"Türkiye Gençlik Birliği'nden yürüyüşler: "Çürüyen sisteme hayır!"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya Ukrayna
Günün Manşetleri
Kılıçdaroğlu'ndan sert mesaj
“Batı desteği olmadan Ukrayna Savaşı 15 günde biter”
Türkiye Gençlik Birliği'nden yürüyüşler
Münevver Karabulut'un ailesinden ilk açıklama
TBMM'de kapalı İsrail oturumu
DEM Partililerle tokalaşması hakkında konuştu
DNA testi sonuçları açıklandı, mezardaki kişi belli oldu
Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon
Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi 9 Ekim'de yapılacak
Çok Okunanlar
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon MİT'ten Suriye'de kritik operasyon
DNA testi sonuçları açıklandı, mezardaki kişi belli oldu DNA testi sonuçları açıklandı, mezardaki kişi belli oldu
Elektrik kesintisine hazır olun Elektrik kesintisine hazır olun
Ayşenur ve İkbal'in katili Semih Çelik’in annesinden itiraf Ayşenur ve İkbal'in katili Semih Çelik’in annesinden itiraf
Türkiye-Karadağ Uluslar Ligi maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ Uluslar Ligi maçı ne zaman?