Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi." dedi.

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi." dedi.



Borsa İstanbul Başkanı Karadağ'ın açıklamaları şöyle:



*Halka arzları ortak satışı şeklinde değil de, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak şirketlere fon girişini hedefliyoruz



*Bankalar zaten yoğun kredi vermiş durumdalar; biz bu seneki halka arzlarda bu yöntemle kredi ve faiz oranlarındaki şişkinliği alabileceğimizi düşünüyoruz



*Özel sermaye fonları tarafının da daha fazla destekleniyor olması lazım, ölçeğini yakalamış firmaları halka arza teşvik etmeye devam edeceğiz.



*EBRD başkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile görüştü, halka arz da gündeme geldi.



*En uygun zaman geldiğinde (Borsa İstanbul'da) halka arzı planlıyorduk, o görüşmede Cumhurbaşkanı halka arzın 2018'de bitmesi talimatını verdi.



*Şu anki hedefimiz 2018 ikinci çeyrek finansallarımızla beraber halka arzımızı yapmak olacak.