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Borsa İstanbul'da teknik arıza: işlemler durduruldu

Borsa İstanbul, borsada teknik bir sorun nedeniyle veri dağıtımı yapılamadığını açıkladı. Bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği duyuruldu.

Borsa İstanbul'da teknik arıza: işlemler durduruldu

Borsa İstanbul AŞ tarafından, veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin, BISTECH sistemi üzerinde işlem gören bütün piyasaların kapatılmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler; #borsa istanbul #teknik arıza
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