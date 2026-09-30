Borsa manipülasyonu soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Şarkıcı Nil Özalp, borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işlemini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri gerçekleştirdi.

Fon ve borsa manipülasyonuna ilişkin soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Özalp'ın gözaltına alınması da bu soruşturmanın bir parçası olarak gündeme geldi.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgelerin Özalp'ın evinde olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine şarkıcının ikametinde şu anda arama gerçekleştiriliyor.