Borsa'da büyük vurgun iddiası: 17 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bazı şirket hisselerinde olağandışı fiyat ve hacim hareketlerini incelemeye aldı. Soruşturma neticesinde Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi.

Yatırımcılardan gelen şikayetler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda yapılan teknik incelemelerde, ilgili hisselerde yapay fiyat hareketlerinin sosyal medya üzerinden yönlendirildiği saptandı.

MANİPÜLASYON SOSYAL MEDYA SAYFALARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ

Soruşturma dosyasına göre “Hektor”, “Hektor As” ve “Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları üzerinden, yüzbinlerce yatırımcıya ulaşılarak belirli hisselerin suni şekilde yükseltildiği belirlendi. Bu süreçte küçük yatırımcının yönlendirilerek alım yapmaya teşvik edildiği, ardından hisselerdeki sert düşüşlerle ciddi zararlar oluştuğu tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi.

Şüphelilerin dijital materyalleri ve iletişim kayıtları da delil olarak incelenmek üzere el konuldu.