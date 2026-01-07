Borsada manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporları ve suç duyurusu doğrultusunda harekete geçen ekipler, borsa yatırımcılarını sosyal medya üzerinden yanılttığı iddia edilen yapıya yönelik düğmeye bastı. İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespiti üzerine soruşturma başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetleri dikkate alan savcılık, sosyal medya hesapları üzerinden organize hareket ederek pay piyasasında manipülasyon yaptığı öne sürülen kişilerin kimliklerini belirledi.

6 İLDE ŞAFAK BASKINI

Soruşturma sürecinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü. Delillerin toplanmasının ardından bu sabah operasyon için harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlıların, sosyal medya üzerinden yaptıkları spekülasyonlarla belirli hisse senetlerinde yapay fiyat değişimleri sağladıkları belirtildi. Şüphelilerin, dosyada yer alan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla yargılanacağı bildirildi.

Gözaltına alınan 15 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

