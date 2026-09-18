Borsada manipülasyon operasyonu! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik girişimlere, fon piyasasındaki usulsüzlüklere ve sosyal medyadaki spekülatif paylaşımlara karşı yürütülen kapsamlı soruşturmalarda alınan yeni adli tedbirleri kamuoyuna açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Borsada manipülasyon operasyonu! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı
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 Yatırımcıları zarara uğratan ve panik havası oluşturan odaklara yönelik yürütülen adli süreçlerde toplam 20 şüpheli tutuklanırken, 246 manipülatif sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

SOSYAL MEDYADA SPEKÜLASYON YAPANLARA TUTUKLAMA VE ERİŞİM ENGELİ

Bakan Gürlek, dijital mecralar üzerinden küçük yatırımcıyı yanıltmayı amaçlayan şebekelere yönelik adımları açıkladı:

16 Tutuklama: Sosyal medya mecralarında örgütlü veya organize biçimde sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik yönlendirici içerik üreten hesap sahiplerinden 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

246 Hesaba Erişim Engeli: Yatırımcılarda korku, panik ve yapay fiyat hareketliliği oluşturmayı hedefleyen spekülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 246 hesap hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı alındı.

Siber Güvenlik Başkanlığı Devrede: Mahkemenin erişim engeli kararı, ivedilikle uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı’na iletildi.

FON VE PAY PİYASASINDA 4 TUTUKLAMA, 51 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Soruşturmanın doğrudan piyasa aktörlerini ve portföy yöneticilerini kapsayan ayağına ilişkin detaylar paylaşıldı:

Fon Yöneticilerine Tutuklama: Fon ve pay piyasasında organize manipülatif işlemler yürüttüğü saptanan, aralarında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de yer aldığı 4 kritik şüpheli tutuklandı.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı: Dosya kapsamında yer alan 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol kararları tatbik edildi.

Malvarlıklarına Bloke: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kaçırılmasını ve gizlenmesini engellemek amacıyla ilgili şahıs ve kurumların banka hesapları ile tüm malvarlığı değerleri üzerine kapsamlı adli tedbir konuldu.

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