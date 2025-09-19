Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, elde edilen gelirleri borsa ve yatırım organları üzerinden akladıkları belirlenen Investco Holding dosyasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladıkları belirlenen Investco Holding yetkililerine yönelik operasyon düzenlendi.

Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suçtan elde edilen değere ilişkin raporları incelendi. Raporda geçen isim ve şirketler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 19 şüphelinin eylemleri tespit edildi ve gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, ifadelerin ardından 13 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

borsa manipülasyon
